Emden. In Emden ist am frühen Morgen des 22. Juli eine männliche Leiche aus dem Hafenbecken geborgen worden. Offenbar handelt es sich um einen Mann aus Osnabrück. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun zur Todesursache.

