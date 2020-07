Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstagabend am Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen worden, nachdem er in einem Regional-Express vor einer Gruppe weiblicher Jugendlicher sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstagabend am Osnabrücker Hauptbahnhof festgenommen worden, nachdem er sich in einem Regional-Express vor einer Gruppe weiblicher Jugendlicher in schamverletzender Weise gezeigt hatte.