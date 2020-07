Osnabrück. Etwas Abwechslung von der Coronakrise wollen die Artisten des Moskauer Circusses in die Stadt bringen. Diese Abwechslung haben sie auch selbst nötig. Vom 7. bis 16. August gastieren sie mit ihrem Programm „One World“ an der Sutthauser Straße in Osnabrück.

