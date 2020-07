Die Störung im Telekommunikatiosnetz Osnatel in der Region Osnabrück und in Ostwestfalen-Lippe wird voraussichtlich erst am Mittwoch behoben werden können.

dpa/Rolf Vennenbernd

