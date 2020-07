Osnabrück. Aus der 43 wird die 34: Das Espresso-Studio an der Hasestraße in Osnabrück hat sich vergrößert und ist dafür umgezogen. Auf der gegenüberliegenden Seite des bisherigen Standorts empfängt Inhaber Tobias Treusch von Buttlar nun die Genießer, die Espresso-Maschinen kaufen oder sie reparieren lassen wollen.

