Osnabrück. Ein 62-jähriger Fußgänger wurde in der Nacht zum Sonntag an der Narupstraße überfallen. Wie die Polizei meldet, soll ihm ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe und Rastalocken eine goldene Halskette entrissen haben.

