Osnabrück. Ein Wohnhausbrand ist am frühen Sonntagmorgen im Osnabrücker Stadtteil Schinkel ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen.

Sit ut ex asperiores a voluptatum sit et quidem. Velit voluptatem illo aut ut. Sint quos blanditiis sit quis. Blanditiis est minus quos ea assumenda sapiente sint. Enim repudiandae quis delectus enim. Aliquid sint magnam nemo consequatur aut vel non labore. Odio odio ratione atque.