Wallenhorst/Osnabrück. Das Amtsgericht Osnabrück hat einen 25-Jährigen Mann wegen exhibitionistischer Handlungen, Einbruchdiebstahls sowie tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Unter anderem war der komplett geständige Angeklagte in ein Wohnhaus in Wallenhorst eingebrochen.

