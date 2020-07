Doch Kfz-Zulassungen in Stadt und Landkreis Osnabrück am Montag möglich

Armin Weigel/dpa

Osnabrück. Kommando zurück: Am Montag, den 20. Juli, sind nun doch in den Kfz-Zulassungsstellen im gesamten Landkreis Osnabrück, im Kreishaus am Schölerberg in Osnabrück und auch in der Zulassungsstelle der Stadt Osnabrück Zulassungen möglich.