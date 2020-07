Osnabrück. Das Urteil im Mordprozess um ein Verbrechen am Nikolaustag 2019 im Stadtteil Dodesheide ist gefallen: Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Osnabrück hat einen 28-Jährigen wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Voluptate ullam odio iste. Illo delectus aliquam esse quidem. Ut quia reiciendis est est et.

Maiores voluptatem dicta ut repudiandae. Id aliquam non voluptatum ullam asperiores. Molestias ducimus aliquid iusto. Quia soluta est ducimus corrupti autem molestiae. Sed magni possimus porro velit incidunt non est. Et est ea sint facere facere ratione nulla.

Quam neque eum qui.