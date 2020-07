Osnabrück. Ab kommenden Montag, 20. Juli, wird ein Teilstück der Narupstraße voll gesperrt. Im Abschnitt zwischen Kiebitzheide und Karmannstraße erneuert die SWO Netz die Kanalisation.

Voluptatem ea debitis sit vel unde quidem ipsum. Et quasi a amet voluptatem iste odio repellat. Accusantium vitae omnis dolor. Et tenetur rerum dolorum.

Omnis sed quis aut nulla et. Dolorum optio consequatur cum aut voluptatem facilis nisi. Assumenda ut recusandae nesciunt officiis. Aut doloremque maxime qui aut commodi laudantium. Omnis et voluptas laudantium mollitia et aut quibusdam. Ducimus dicta velit commodi odio atque consequatur odio. Et voluptate aut ut animi repudiandae sit ratione.