Osnabrücker Zöllner haben Crystal Meth und eine weitere kristalline Substanz gefunden.

Hauptzollamt Osnabrück

Osnabrück. 500 Gramm Crystal Meth im Wert von rund 39.000 Euro sowie weitere 1040 Gramm kleinkörnige kristalline Brocken haben Osnabrücker Zöllner am Montagabend bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A30 an der Abfahrt Gildehaus in einem Fahrzeug entdeckt. Die Reisenden kamen aus den Niederlanden.