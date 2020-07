Durch Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen reisten Ferienkinder in der Ausstellung "Mission 2030" im Museum am Schölerberg.

Michael Gründel

Osnabrück. Es sah in den vergangenen Monaten nicht unbedingt immer danach aus – aber der Osnabrücker Ferienpass 2020 kann stattfinden! Wegen Corona gibt es allerdings etwas veränderte Rahmenbedingungen. Zum Auftakt gingen Kinder nun zum Beispiel ins Museum am Schölerberg. In der Ausstellung „Mission 2030“ erfuhren sie unter anderem, wie Kinder in anderen Ländern leben, und dass längst nicht alle zur Schule gehen können.