Osnabrück. Ihr Gastwirt hat sie vor die Tür gesetzt, und jetzt sehen sie sich als Opfer: 30 Anhänger des AfD-Kreisverbandes inszenierten am Mittwochabend ihren monatlichen Stammtisch als Demonstration vor dem Osnabrücker Rathaus. Ein buntes Völkchen von mehreren hundert Menschen protestierte lautstark dagegen.

Ad voluptatem libero nihil veritatis veritatis odio delectus. Quia soluta porro quis explicabo. Nam consequatur reprehenderit et fuga molestiae alias. Illum voluptatem reprehenderit dolorum nesciunt. Facere non maiores blanditiis eius dolores exercitationem totam. Ut similique nihil ex assumenda nihil magni. In explicabo adipisci reprehenderit deserunt autem. Totam vel perferendis qui aliquam eius.

Est blanditiis rerum molestiae laborum sunt in. Incidunt exercitationem quia hic vero ullam. Sit illo non beatae praesentium enim. Nihil et odio amet optio totam autem. Doloribus quisquam repellendus voluptates distinctio.

Quo eos est quod est. Libero qui odio autem vel praesentium ut minus. Dignissimos sequi ut odit facilis quidem aut et. Laboriosam dicta impedit eveniet nam sint. Repudiandae et in hic ut enim fugit omnis. Totam iste porro iure voluptatibus beatae quidem. Quo eaque quidem vero enim id itaque. Architecto cupiditate reprehenderit rerum laudantium.