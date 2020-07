Wie die Schnellladestation für E-Mobile an der Q1-Tankstelle am Kurt-Schuhmacher-Damm funktioniert, demonstriert Sebastian Herkenhoff, Leiter des Digitalgeschäfts des Energieunternehmens.

Michael Gründel

Osnabrück. Für E-Mobilisten, die unterwegs ihr Fahrzeug aufladen müssen, ist es eine gute Nachricht. An der Q1-Tankstelle am Kurt-Schumacher-Damm lädt eine Schnellladestation das Auto in kurzer Zeit auf. Das Unternehmen will nun weitere Ladesäulen in und um Osnabrück aufstellen.