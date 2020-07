Planung für neues Wohngebiet in Schinkel-Ost geht in die nächste Phase

Mehr als 300 Wohnungen verspricht sich die Stadt von einem neuen Baugebiet beiderseits der Windthorststraße in Schinkel-Ost. Zur Orientierung: Bei dieser Perspektive aus Osten befindet sich die Autobahn A33 im Vordergrund.

Geodaten Osnabrück

Osnabrück. Die Planung für ein neues Baugebiet an der Windthorststraße in Schinkel-Ost geht jetzt in die Bürgerbeteiligung. Es bestehen weiterhin gravierende Bedenken hinsichtlich der Kaltluftschneisen.