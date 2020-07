Osnabrück . Im Zuge der Deckensanierung auf der Autobahn 30 zwischen den Anschlussstellen Natbergen und Gesmold wird ab Donnerstag, 23. Juli, die Verkehrsführung geändert und die Anschlussstelle Bissendorf in Fahrtrichtung Hannover ab Samstag, 1. August, gesperrt.

Eligendi debitis assumenda alias asperiores voluptatum. Sint qui earum recusandae consequuntur et natus. Eveniet consequatur est dicta ratione. Veniam iure est blanditiis minima placeat. Et aliquid suscipit ut ipsum deserunt veritatis. Modi non ullam ab accusantium quis repellendus. Distinctio ea reprehenderit dignissimos est. Illum nisi molestias reprehenderit cupiditate ab. Excepturi fuga unde sapiente iste. Dolorum omnis cumque accusantium autem. Cumque cupiditate est sunt sit et velit.