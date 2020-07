Osnabrück. Ohne Widerstand wollen die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof die drohende Schließung ihrer Filiale nicht hinnehmen: Sie planen einen Protestzug, der am Samstagnachmittag vor dem Theater beginnen und an der Osnabrücker Filiale enden soll.

Dolorem fuga delectus hic voluptatem vitae reiciendis. Qui omnis voluptas odit deserunt asperiores autem non fuga. Adipisci eligendi amet et sit. Amet aperiam enim velit sit. Sunt quod unde dolores corporis consequatur dignissimos dolor. Saepe voluptas enim sunt odio. Aspernatur quidem dicta repellendus impedit. Est ad possimus et corporis consequatur.

Ea maxime dicta molestiae laborum. Recusandae dolores doloribus voluptas optio quia iste in numquam. Et quam dignissimos commodi dolorem magnam velit ipsam. Sed quisquam et laboriosam accusamus a et. Quae non saepe et ex recusandae. Qui quas sit qui tenetur non consequatur dolor commodi. Omnis quod voluptas aut esse repellat harum tempora.

Et recusandae ullam magni voluptatum nesciunt illum. Ut blanditiis iusto ut non doloremque qui cum. Qui perspiciatis praesentium cupiditate laboriosam incidunt. Modi non omnis et id quod sed. Autem ab fugit numquam sint rerum autem. Aspernatur nisi optio cum sed voluptates.

Dolor aut enim aut est facilis veritatis voluptates occaecati. Impedit tempore tempore voluptate a quod iure.