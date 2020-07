In seinem „Sandkasten“ empfängt Deniz Ergön ab Donnerstag Gäste. Am Carls an der Karlstraße hat er eine Strand-Bar eröffnet.

Gert Westdörp

Osnabrück. Osnabrück liegt nicht am Meer. Aber mittlerweile gibt es mehrere Strände in der Stadt – die Corona-Krise macht es möglich. Die neueste "Beach" befindet sich an der Karlstraße am Club Carls. Ab Donnerstag werden dort Cocktails serviert. Außerdem werden Specials angeboten.