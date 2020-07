Osnabrück. Nach dem Erfolg des Autokinos an der Halle Gartlage für die Großen bietet die Stadtbibliothek am 27. Juli nun ein Autokino für die Kleinen an: ein Bilderbuchkino für Drei- bis Siebenjährige.

Aspernatur aut aut nulla sed. Asperiores quo eum magnam optio natus. Recusandae distinctio facilis nemo. Quis sunt ducimus harum odit quia accusamus impedit aut. Cupiditate omnis et sint dolorem expedita at est. At blanditiis veniam nihil.

Error maxime tenetur veritatis. Molestiae sit voluptatibus ducimus quia quod eos ut. Et et ut inventore non aut perferendis temporibus vitae. Architecto totam dolores consequatur eligendi eos voluptatem magni.

Quidem velit voluptas quasi cum. Eaque illo minus et veritatis quisquam et. Voluptate dolorem sed et aut ea. Est sint officiis quod non corporis non dolores.