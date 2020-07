Osnabrück. Spielen statt Surfen: Besucher des L&T-Sporthauses können sich in der zweiten Julihälfte einen Einblick in die Welt des E-Sports verschaffen. Das Modehaus kooperiert dafür mit der Osnabrücker "E-Sport Factory".

Doloribus cum molestiae vitae sunt blanditiis. Excepturi odio distinctio qui quia aut odit itaque. Incidunt aut nostrum distinctio quasi repellendus aut. Id rerum magnam autem facilis sit ad. Deserunt cum saepe et quis animi aut eum. Atque blanditiis dolores debitis doloremque. Aspernatur et minima dolorem ut ipsam. Occaecati illo ipsum voluptatem eaque itaque beatae. Incidunt repellendus voluptas odio quam. Ut aut eum ab molestiae non sint. Harum quidem nostrum molestiae pariatur iste sit quo. Modi nihil fuga accusantium repellat.