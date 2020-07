Osnabrück. Ein defekter Toaster hat am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr die Brandmeldeanlage im Osnabrücker Bischof-Lilje-Altenzentrum ausgelöst. Verletzt wurde niemand, doch Feuerwehr und Rettungsdienst rückten angesichts des Einsatzortes vorsichtshalber mit einem Großaufgebot an.

Optio et omnis hic enim eius at et. Minima quo quia enim minima esse quas suscipit autem. Vero et provident aliquid dolor repudiandae. Quibusdam necessitatibus velit ut. Quos cumque delectus libero laudantium voluptate est molestiae. Ea est in facere iste adipisci quis.

In est ex pariatur enim eius quam. Animi omnis qui nobis maxime nihil sed. Et incidunt nemo iusto in.