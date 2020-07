An der Kreuzung zur Martinistraße ist am Dienstag eine 49 Jahre alt Fahrradfahrerin bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Michael Gründel

Osnabrück. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf dem Schlosswall, bei dem am Dienstagnachmittag eine 49-jährige Radfahrerin tödlich verletzt wurde, soll am Freitag ein sogenanntes Ghostbike aufgestellt werden. Das weiß gestrichene Fahrrad ist bereits das neunte in Osnabrück, das an im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer erinnern soll.