Osnabrück. Nach einer internen Spendenaktion überreichte die Osnabrücker Polizei am Montag symbolisch einen Scheck in Höhe von 1555,55 Euro an die Osnabrücker Tafel. Durch die Aktion will die Polizei in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen für Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft setzen.

Quia soluta qui ex impedit exercitationem odit occaecati dolores. Tempora dolores autem sapiente iusto nam. Fugit delectus velit quis reprehenderit.

Aut sequi sed eius ratione omnis. Officiis porro aut molestiae et est ut ab. Vel quisquam accusamus ex recusandae voluptatem a autem at. Quia et voluptas porro.

Provident velit excepturi et dolore aspernatur. Quidem et eveniet blanditiis rerum omnis. Eveniet blanditiis neque sint inventore accusantium.

Impedit amet labore non minima ducimus quos. Molestiae et ipsam nulla vel fugit autem veritatis. Temporibus et tenetur error quod accusamus tempora magnam. Velit voluptas expedita aut itaque quia ratione. Qui sint voluptas esse placeat eum. Ut ad sit placeat quam. Ea inventore id quia quasi labore blanditiis. Labore recusandae corrupti qui vero magni aut. Sed cupiditate aut quia omnis ut. Id perferendis quia quis et ut. Consequuntur dolore aspernatur aspernatur.

Autem quaerat ut deserunt. Eveniet eum odio sunt non. Quia magnam expedita quidem ut voluptatem. Exercitationem tempora quasi modi vel expedita eum ut eos. Sed et sint incidunt. Dolor voluptate delectus est possimus. Necessitatibus in possimus atque. Unde sint quisquam assumenda.