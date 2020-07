Osnabrück. Die Polizei nahm Dienstagnacht einen Mann fest, der offenbar mit mindestens einer weiteren Person in das Stadion des VfL Osnabrück einbrechen wollte. Anwohner hatten gegen 23.50 Uhr verdächtige Werkzeuggeräusche aus Richtung der Ostkurve bemerkt und die Polizei alarmiert.

