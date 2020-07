Osnabrück. Der Trend aufs Rad beschert Osnabrück eine weitere Fahrradstraße. Auf Antrag der FDP soll der Straßenzug Lyrastraße/Kommenderiestraße entsprechend ausgeschildert werden. Was sich dadurch ändert? Radfahrer dürfen nebeneinander fahren, alle Verkehrsteilnehmer müssen sich an Tempo 30 halten.

