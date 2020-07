Osnabrück. Drei Wochen lang werden Musiker, Komödianten, Musicaldarsteller und Poetryslammer im Schlossinnenhof dafür sorgen, dass die Osnabrücker wieder Liveveranstaltungen genießen können. Möglich macht es eine einmalige Kooperative von Veranstaltern, die sich in der Corona-Krise zu der Solidargemeinschaft „Hände in die Luft“ zusammengeschlossen haben.

