Osnabrück. Eine Gruppe von fünf Jugendlichen hat am Montag gegen 15.25 Uhr an der Braunschweiger Straße versucht, einen 25-Jährigen auszurauben. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und einem sogenannten "Totschläger". Die Polizei sucht Zeugen.

