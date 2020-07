Osnabrück. Während der Rat in der Osnabrück-Halle tagt, stirbt eine Fahrradfahrerin an den Folgen eines schweren Unfalls. Die Kommunalpolitiker reagieren betroffen, streichen Verkehrsthemen von der Tagesordnung und halten eine Schweigeminute ab. Was außerdem passiert, berichten wir im Liveticker.

