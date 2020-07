Die Stadtratssitzung findet am Dienstag, 7. Juli 2020, in der Osnabrückhalle statt. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. In seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien trifft der Osnabrücker Rat am Dienstag, 7. Juli 2020, noch einmal wichtige Entscheidungen. Es geht dabei unter anderem um den Verkehr in der Stadt, um bezahlbares Wohnen, um den Neumarkt, das Theater und Galeria Kaufhof. Wir berichten hier live im Ticker.