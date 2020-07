Osnabrück. Über eine Million Euro stellt das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) nun gemeinnützigen Kultureinrichtungen und -vereinen, die aufgrund der Coronakrise in Liquiditätsengpässe geraten sind, zur Verfügung. Auf Nachfrage hieß es aus dem Ministerium, dass auch eine „gezielte Förderung von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern und Solo-Selbstständigen im Kulturbereich“ in Vorbereitung ist.

