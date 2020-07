Die Bergungsarbeiten dauern bis in die Abendstunden des Montags an.

NWM-TV

Ibbenbüren. Am Sonntagnachmittag kam ein 52-Jähriger mit seinem Lkw bei Ibbenbüren auf der A30 von der Fahrbahn ab. Für die Bergung des Fahrzeugs ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Osnabrück noch voraussichtlich bis in die Abendstunden des Montags gesperrt.