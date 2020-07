Osnabrück. Ein Motorradfahrer ist auf der Klöcknerstraße in Osnabrück auf Höhe des Klärwerks schwer gestürzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

