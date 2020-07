Osnabrück. Bei einem Brand in Osnabrück ist am Sonntagmorgen mindestens eine Person verletzt worden. Die Schwenkestraße ist derzeit voll gesperrt.

