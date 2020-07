Osnabrück. Das Bewässerungsverbot von Grünflächen im Landkreis Osnabrück erhält bundesweite Aufmerksamkeit. Ein ZDF-Team hat jetzt im Osnabrücker Kreishaus Landrätin Anna Kebschull (Grüne) zu den Gründen für das Verbot interviewt, wie der Landkreis mitteilt. Ihre Aussagen sind demnach Bestandteil eines Fernsehbeitrags für die „heute“-Sendungen am kommenden Samstag, 4. Juli.

