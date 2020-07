Osnabrück. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft das Unternehmen Honerkamp´s Bauernmarkt Freilandeier zurück, in denen Umweltkontaminanten nachgewiesen wurden.

