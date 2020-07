Wieder geöffnet, aber nicht voll war die Basharat Moschee in Osnabrück beim Freitagsgebet.

Michael Gründel

Osnabrück. Am Freitag wurde die Basharat Moschee der Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat in Eversburg wiedereröffnet. Die Zeit, in der sich die Gläubigen nicht treffen konnten, überbrückten sie mit dem Segen der modernen Technologie.