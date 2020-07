Osnabrück. Einen sensationellen Fund haben Geologen in dieser Woche im Osnabrücker Museum am Schölerberg vorgestellt: Einen 308 Millionen alten Samenfarn, der als der weltweit älteste Nachweis dieser ausgestorbenen Art gilt. Der Fund soll auch Aufschluss über den Klimawandel geben.

