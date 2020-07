Osnabrück. Ein abbiegendes Auto hat am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin in Osnabrück erfasst. Ersten Informationen zufolge wurde die Frau dabei leicht verletzt.

