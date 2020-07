Alkoholisierter Rollerfahrer landet in Schaufensterscheibe in Osnabrück

Osnabrück. Eine Alkohol- und Drogenfahrt eines 35-Jährigen endete in der Schaufensterscheibe eines Büros: In der Nacht zu Mittwoch hat sich ein Rollerfahrer bei einem selbstverschuldeten Unfall auf der Meller Landstraße in Osnabrück schwer verletzt.