Osnabrück. Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Mindener Straße in Osnabrück sind am Mittwochmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Der Bereich rund um die Auffahrt zur A33 war kurzzeitig komplett gesperrt.

