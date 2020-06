Für Besucher aus dem Kreis Gütersloh gelten in der Stadt und dem Landkreis Osnabrück weiterhin strenge Corona-Auflagen.

Noah Wedel

Osnabrück. Nachdem der Lockdown im Kreis Gütersloh um eine Woche verlängert worden ist, gelten die Vorschriften für Besucher aus dem Kreis Gütersloh in der Stadt und dem Landkreis Osnabrück ebenfalls weiter. Was das genau bedeutet, hat die Pressestelle des Landkreises Dienstagabend in einer Mitteilung ausgeführt.