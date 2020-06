Osnabrück. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2020 zu einem Zugausfall auf der Linie RB 75 "Haller Willem" zwischen Wellendorf und Osnabrück. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

