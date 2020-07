Ticketloser Nahverkehr: So fährt man künftig Bus in Osnabrück

Wer in Osnabrück nur ab und zu öffentliche Verkehrsmittel braucht, kann sich die Suche nach dem günstigsten Ticket bald sparen. Die Stadtwerke garantieren ihren Kunden künftig Busfahrten zum Bestpreis – das Smartphone macht's möglich.

Jörn Martens

Osnabrück. Ohne Ticket Bus fahren, so oft man will – und dann im Folgemonat den günstigsten Gesamtpreis zahlen: Das soll schon bald in Osnabrück möglich sein. Die Stadtwerke kündigen die Einführung einer automatischen Bestpreis-Abrechnung noch für diesen Sommer an.