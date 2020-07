Osnabrück. Die Grünen bereiten die Kommunalwahlen 2021 mit einem Programm für ökologische und soziale Verbesserungen im Landkreis Osnabrück vor. Das wurde im Erweiterten Kreisvorstand mit den Vertretungen aus den Ortsverbänden beschlossen.

