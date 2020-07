Osnabrück. Die meisten Osnabrücker, die Joachim Groneberg kennen, denken sofort an das Haus der Jugend, wenn sie seinen Namen hören. Arbeit und Privatleben waren oft miteinander verbunden. Damit ist nun Schluss. Der 62-Jährige ist seit dem 1. Juli im Ruhestand. Die Leitung des Hauses übernimmt Marius Schott.

