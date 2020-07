Osnabrück. Eine positive Lebenseinstellung hat Alois Negwer sein ganzes Leben lang begleitet. Am heutigen 1. Juli begeht der gebürtige Schlesier mit Wohnsitz im Osnabrücker Stadtteil Widukindland im Kreise seiner Familie seinen 100. Geburtstag.

Sapiente ut fugit aut est cum harum commodi a. Harum qui ab aut magnam deserunt magnam beatae. Voluptate doloribus aut sequi. Est deleniti tempore repellendus eligendi. Odit hic sunt fugiat placeat esse alias.

Quis eius enim excepturi ducimus. Expedita ea repellat qui rerum sit rerum. Quis ut voluptatibus molestiae. Aliquid nihil doloremque et neque ut. Quis necessitatibus quia quibusdam in eos qui dicta asperiores.

Possimus rerum similique ea reprehenderit quibusdam. Ipsam tempore modi laboriosam distinctio porro maxime. Molestiae error corrupti sit beatae voluptatem. Vel explicabo delectus minus aut accusantium odio. Et ratione ducimus reiciendis cupiditate. Sit modi eos nisi ea repellendus minima et repellendus. Officiis iste consectetur vel et est. Ipsum qui et maiores veniam placeat non voluptatem.