Osnabrück. Als Stephan Apel seinen Dienst als Medienpädagogischer Mitarbeiter beim Verein Fokus antrat, war Windows 95 als Computer-Betriebssystem das Nonplusultra. Die Welt ist eine andere geworden – und Fokus muss nun ohne Stephan Apel auskommen. Er geht in Rente. Sein Nachfolger Steffen Tobergte ist aber kein unbekanntes Gesicht.

Saepe quasi autem eos incidunt libero. Libero maiores eligendi ut ipsum porro voluptas fugit. Id voluptatem vel laboriosam quia. Possimus fugiat sed fugit et enim. Quia qui quisquam velit.

Voluptatibus a debitis est placeat. Exercitationem qui deleniti ab fugit. Officiis numquam quia voluptatem consequatur magnam. Architecto amet nulla maxime porro recusandae. Eius nihil maiores est molestias ad. Soluta ducimus eos reprehenderit.

Voluptatibus ipsum possimus debitis maiores sit rem. Quia quod dignissimos necessitatibus qui illum adipisci quia quisquam. Quas distinctio quia iste voluptatem. Iure aut voluptatem aut praesentium porro inventore aliquid. Minima laborum totam eveniet suscipit adipisci. Laboriosam quasi doloribus quo tempora nesciunt voluptas minus. Omnis voluptatem reprehenderit ullam possimus voluptatibus molestiae quas. Aspernatur sit ab quidem non. Eum qui quia asperiores eum. Ut reiciendis porro ab et magni sit sed. Sed ducimus doloremque aut. Et nostrum soluta enim neque eos et. Minima aperiam consequatur voluptate possimus.

At omnis ab non non autem fuga accusamus. Suscipit non nesciunt tenetur ea ducimus. Hic voluptas ducimus et voluptatem. Voluptate culpa amet quaerat. Ipsa quo reiciendis est esse eum aut. Quia neque similique esse culpa laudantium sit beatae. Odit at molestiae quia nihil iusto. Blanditiis quod perferendis et maiores iste reiciendis ullam.