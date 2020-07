Osnabrück. "Sprösslinge" heißt das erste Projekt des neugegründeten Vereins Blaubeergrün im Osnabrücker Stadtteil Darum/Gretesch/Lüstringen. Ziel ist es, Kinder durch den Besuch des Vereinsschrebergartens an einen gesundheitsfördernden Lebensstil heranzuführen.

