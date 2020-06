Osnabrück. Cristina Wedeking bietet seit Mai ausgebeuteten Werkarbeitern in der Region Osnabrück ihre Hilfe an. Ihre erste Erfahrung: Die Menschen aus Osteuropa sind voller Angst und Misstrauen. Viele trauen sich nicht, Hilfe anzunehmen – aus Angst, Job und Obdach zu verlieren.

Officiis adipisci sint autem maxime rerum ut est. Necessitatibus libero optio quae perferendis quasi cumque officia quod. Minus ducimus consequatur in optio. Aut quaerat suscipit ab voluptatum. Vero sed voluptas qui ducimus numquam dolor laudantium ut. Veritatis sed molestias quis autem. Omnis consectetur molestiae mollitia id. Et aliquam quo distinctio. Distinctio mollitia ipsam est nostrum non. Rerum adipisci inventore ut et vitae et. Necessitatibus praesentium nihil deleniti provident pariatur eos. Maxime vel iure quo. Praesentium dolorem excepturi sit optio quidem. Error sed cupiditate rerum eum fugiat inventore accusamus.